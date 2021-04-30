Звезда сообщила, что не понаслышке знакома с подобной ситуацией

Популярная украинская певица Ольга Полякова выразила поддержку своей коллеге Ани Лорак, которая недавно намекнула на то, что стала жертвой домогательств со стороны звездного продюсера Константина Меладзе.

Так, артистка сообщила, что верит сказанному Лорак, так как лично сталкивалась с подобным явлением.

"Я сама получала предложения подобного рода от этого человека", – высказалась Полякова в своем микроблоге.

Украинская артистка также заявила, что общественность пытается замалчивать тему "харрасмента", считая освещение этой проблемы порицаемой. Полякова призвала Ани Лорак ни перед кем не оправдываться за сказанные слова, а также не бояться озвученной "правды", чтобы помочь остальным девушкам вести борьбу против домогательств со стороны мужского пола.

Напомним, несколькими днями ранее Ани Лорак дала интервью телеведущему Борису Корчевникову в эфире передачи "Судьба человека". Знаменитость рассказала, что однажды ей случилось поработать с Меладзе над песней "Верни мою любовь". При этом сам Константин, уверена Лорак, рассматривал ее не просто как коллегу. Артист испытывал к подопечной чувства и захотел с ней отношений. Каролина же ответила отказом, из-за чего, как сама утверждает, навлекла на себя месть отвергнутого мужчины, который подговорил всех общих знакомых бойкотировать звезду.

Однако позднее, пишет Lenta.ru, звезда ответила на волнующий вопрос журналистам на премии Вest Style Awards, заявив о том, что в действительности прекратила сотрудничество с Меладзе из-за невыгодных условий, а журналисты "все перекрутили".