К счастью, громкого скандала удалось избежать

30 апреля состоялся финал проекта "Голос-Дети". В конкурсе выиграл Владислав Тюкин из команды Светланы Лободы. Примечательно, что обстановка на последнем концерте была достаточно напряженной.

Напомним, вместе с Тюкиным за победу боролись подопечная Басты Мария Политикова и член команды Егора Крида Елизавета Трофимова.

С самого начала участие Трофимовой вызывало много вопросов. Дело в том, что девочка является дочерью известного певца Сергея Трофимова. Многие заявили – именно артист протолкнул наследницу в проекте. Историю Елизаветы сравнили с ситуацией, сложившейся вокруг дочери Алсу Микеллы Абрамовой.

Фанаты подростка боялись, что если она одержит победу, то общественность вновь заговорит про необъективность или подтасовку голосов. Однако конец был более неожиданным.

Тюкин набрал 43,7% голосов. Второе место досталось Трофимовой – 42,3%. За Политикову отдали 14% голосов. Нетрудно заметить, что отрыв между Владиславом и Елизаветой минимальный – 1,4%. Это как раз натолкнуло телезрителей на подозрения, пишет "Экспресс Газета".

"Подозрительно маленький разрыв между 1 и 2 местами...", "Разница между первым и вторым местом незначительная, как статистическая погрешность", – отметили они.

К счастью, громкого скандала удалось избежать. Многие остались довольны победой 12-летнего жителя Санкт-Петербурга.

Ранее Сергей Трофимов высказался об участии дочери в шоу Голос.Дети. Артист признался, что не хотел отпускать наследницу на проект, боясь волны негатива и осуждений в ее адрес.