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Трагическую новость
сообщил композитор Владимир Евзеров.
"Ушел от нас Мишаня!"
- написал он в сторис Инстаграм.
Как сообщает МК, Плоткин скончался после перенесенного коронавируса. Поначалу казалось, что продюсер пошел на поправку – перед днем рождения, который Михаил отпраздновал 20 апреля, его выписали.
Как рассказывал Евзеров, друживший с Плоткиным, за продюсера переживал весь российский шоу-бизнес. Лечь в больницу его удалось уговорить с большим трудом.
После дня рождения состояние Михаила начало ухудшаться. Он скончался утром 1 мая – об этом журналистам рассказал директор певицы Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев.
"Он был единичным экземпляром, таких больше нет. Он был порядочным до глубины души", – отметил он.
Плоткин был администратором популярнейших ВИА "Самоцветы", "Веселые ребята", продюсировал Пугачеву.
Сама Примадонна, вероятно, еще не знает о печальном событии. В соцсетях Алла Борисовна пока никак не отреагировала на это известие.
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