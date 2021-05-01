"Ушел от нас Мишаня!": первый продюсер Пугачевой умер от последствий ковида – СМИ

"Ушел от нас Мишаня!": первый продюсер Пугачевой умер от последствий ковида – СМИ
Фото: pixabay.com
Михаил Плоткин скончался 1 мая

Трагическую новость сообщил композитор Владимир Евзеров.

"Ушел от нас Мишаня!"

- написал он в сторис Инстаграм.

Как сообщает МК, Плоткин скончался после перенесенного коронавируса. Поначалу казалось, что продюсер пошел на поправку – перед днем рождения, который Михаил отпраздновал 20 апреля, его выписали.

Как рассказывал Евзеров, друживший с Плоткиным, за продюсера переживал весь российский шоу-бизнес. Лечь в больницу его удалось уговорить с большим трудом.

После дня рождения состояние Михаила начало ухудшаться. Он скончался утром 1 мая – об этом журналистам рассказал директор певицы Ирины Аллегровой Хизри Байтазиев.

"Он был единичным экземпляром, таких больше нет. Он был порядочным до глубины души", – отметил он.

Плоткин был администратором популярнейших ВИА "Самоцветы", "Веселые ребята", продюсировал Пугачеву.

Сама Примадонна, вероятно, еще не знает о печальном событии. В соцсетях Алла Борисовна пока никак не отреагировала на это известие.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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