Сын Авербуха намекнул на возможный пол будущего ребенка Арзамасовой

Сами будущие родители не раскрыли эту информацию

Накануне общественность "взорвала" неожиданная новость – Илья Авербух и Елизавета Арзамасова готовятся стать родителями. Видео, где четко заметен округлившийся живот, актриса выложила на своей странице в "Инстаграм". Однако пол ребенка остался в тайне. Сын фигуриста от предыдущих отношений Мартин намекнул на то, кто может родиться у звездной пары.

В комментариях под трогательным видео Авербух-младший написал: "Хаха, надеюсь, не будет таким разгильдяем, как я". Елизавета оценила чувство юмора 16-летнего подростка. Звезда "Папиных дочек" отметила, что наследник ее избранника прекрасен.

Некоторые пользователи Сети начали допрашивать Мартина, надеясь узнать пол будущего ребенка. Он заявил, что уже владеет данной информацией, но раскрывать ее пока не собирается.

Некоторые пришли к выводу, что раз мальчик написал первый комментарий в мужском роде, то скорее всего у артистки и фигуриста родится сын, пишет "СтарХит".

Напомним, 20 декабря 2020 года Арзамасова и Авербух сыграли свадьбу. До этого возлюбленные долгое время встречались, скрывая свой роман от общественности. Для Елизаветы малыш станет первенцем. Что касается Ильи, то до актрисы он состоял в браке с Ириной Лобачевой, которая родила ему сына Мартина.

Новая супруга Авербуха и его старший наследник быстро нашли общий язык. Все трое даже ездили на отдых.

Ранее Арзамасова объяснила, почему она внезапно решила рассказать общественности о своем интересном положении.