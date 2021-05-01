Атмосфера на проекте часто накалялась

30 апреля завершился восьмой сезон шоу "Голос.Дети". Победителем конкурса стал 12-летний Владислав Тюкин. Предлагаем вспомнить о скандалах, которые происходили на протяжении нескольких месяцев проекта.

Примечательно, что лучшим наставником шоу стал рэпер Баста. Второе место досталось Егору Криду. Меньше всего голосов отдали за Светлану Лободу. Кстати, исполнительница хита "Твои глаза" чаще остальных становилась объектом громких обсуждений.

Одна из неоднозначных ситуаций произошла во время выступления Елизаветы Рогозиной. Когда девочка исполняла песню на этапе слепых прослушиваний, к ней повернулись Лобода и Баста. Видя, что Крид не собирается выбирать участницу, Светлана подошла к его креслу и нажала на кнопку. Зрители осудили артистку за такой дерзкий поступок, заявив, что она попросту захотела "слиться", передает портал News.ru.

Еще один случай произошел с участием Басты. После выступления одного из участников Лобода заявила – из-за чудесного голоса мальчика у нее "выскакивало сердце" от восторга. Рэпер решил поддеть свою коллегу. Он пошутил, сказав, что Светлана не могла так реагировать, ведь у нее нет сердца, пишет тот же источник.

Наиболее душераздирающая сцена произошла вокруг ухода Мирона Проворова из проекта. 7-летний участник разрыдался, узнав, что он вынужден покинуть передачу. Ведущие Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце попробовали привести ребенка в чувства, но у них ничего не получилось. Тогда к своему подопечному вышла Лобода. Она обняла мальчика, сказав, что он очень талантливый и красивый. Некоторых зрителей возмутило такое поведение Проворова. Они отметили, что Мирон недостаточно хорошо воспитан, сообщает Cosmopolitan.

Ранее стало известно, что финал шоу "Голос.Дети" вызвал неоднозначную реакцию у общественности.