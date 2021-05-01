"Она просто чудо": дочка Галкина и Пугачевой станцевала и покорила пользователей

"Она просто чудо": дочка Галкина и Пугачевой станцевала и покорила пользователей
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com/
Милая детская непосредственность растрогала поклонников звездной четы

Лиза Галкина устроила танцевальное представление в домашней обстановке. Гордый отец заснял все на видео и похвастался подписчикам – видео появилось в Инстаграме Максима.

На кадрах девочка танцует под песню Cheating Джона Ньюмана, сопровождая свой номер милыми гримасками. Малышке было где разгуляться – в замке Галкина и Пугачевой есть целый мини-театр. Лиза танцевала на сцене в свете прожекторов.

"Танцевальный импровиз Лизаветы", – написал Галкин.

 Меньше чем за час видео набрало почти 200 тысяч просмотров. Пользователи были в восторге – о чем и поведали в комментариях.

 "Она просто чудо"  "Чудо девочка! Артистичная, харизматичная, смышленная. Гены родителей в действии", "Господи, МАМОЧКИНА дочка)))) какое чудо Господь сотворил)))" – пишут они.

Некоторые комментаторы отметили, как выросла Лиза, и заявили, что не сомневаются – девочка станет звездой, как и ее знаменитая мама Алла Пугачева.

Ранее Галкин показал, как дети поздравили Примадонну с днем рождения.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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