Пережила сына на два года: умерла мать Сергея Доренко

Об этом сообщила вдова журналиста

Юлия Доренко в своем Инстаграм сообщила печальную новость. В реанимации 1 мая скончалась мама журналиста Сергея Доренко. Ей было 84 года.

"Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем", – написала она.  

Состояние Татьяны Доренко ухудшалось, ее увезли в реанимацию. После понадобилось подключение к ИВЛ, затем медики ввели ее в искусственную кому. К сожалению, спасти ее не удалось.

Юлия призналась, что опустошена, лишившись любимых людей.

Журналист Сергей Доренко погиб в Москве, разбившись на мотоцикле. Это случилось 9 мая 2019 года.

Татьяну Доренко похоронят рядом с мужем на Троице-Лыковском кладбище, сообщила Юлия.

Фоторепортаж
Вдова ослабела, охрану усилили: в Москве простились с Доренко
Вдова С.Доренко Юлия Силявина и мать С.Доренко Татьяна Доренко (слева направо). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Генеральный директор радиостанции &#34;Говорит Москва&#34; Владимир Мамонтов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Генеральный директор МИА &#34;Россия сегодня&#34; Дмитрий Киселев. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Дочери С.Доренко Екатерина и Ксения (слева направо). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Генеральный директор &#34;Первого канала&#34; Константин Эрнст (в центре). Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Кристина ЧЕРНИКОВА

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