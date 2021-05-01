Об этом сообщила вдова журналиста

Юлия Доренко в своем Инстаграм сообщила печальную новость. В реанимации 1 мая скончалась мама журналиста Сергея Доренко. Ей было 84 года.

"Все произошло как-то быстро, от первых диагнозов, поставленных врачами скорой, до страшного заключения врачей в больнице о тяжелых последствиях проблем с сердцем", – написала она.

Состояние Татьяны Доренко ухудшалось, ее увезли в реанимацию. После понадобилось подключение к ИВЛ, затем медики ввели ее в искусственную кому. К сожалению, спасти ее не удалось.

Юлия призналась, что опустошена, лишившись любимых людей.

Журналист Сергей Доренко погиб в Москве, разбившись на мотоцикле. Это случилось 9 мая 2019 года.

Татьяну Доренко похоронят рядом с мужем на Троице-Лыковском кладбище, сообщила Юлия.