По предварительной версии, телеведущая напала с ножом на знакомую

Звезду проекта "Пацанки" Ксению Милас разыскивает полиция. Телеведущую подозревают в нападении с ножом на некую Марину Ефименко.

По информации РЕН ТВ, инцидент произошел в квартире диджея Яны Бородиной утром первого мая. На вечеринке помимо хозяйки присутствовали еще три девушки – Милас, Ефименко и еще одна представительница прекрасного пола. Они якобы баловались горячительными напитками.

Внезапно между присутствующими вспыхнул конфликт. Одна из участниц тусовки схватила нож и несколько раз вонзила его в спину и руки Марины.

Сообщается, что пострадавшую забрали в больницу. Виновницей преступления может быть ведущая шоу "Ревизорро" на телеканале "Пятница".

Примечательно, что в квартире, где произошла поножовщина, находились двое детей. К счастью, они не были свидетелями происходящего, поскольку крепко спали, передает "Пятый канал".

Причины конфликта не уточняются.

Напомним, Милас получила широкую известность благодаря третьему сезону проекта "Пацанки". По завершении шоу Ксения получила предложение стать ведущей передачи "Ревизорро". Девушка заменила блогера Иду Галич и актрису Настасью Самбурскую.

По некоторым данным, телеведущая состоит в отношениях с Яной Бородиной, в доме которой произошел печальный инцидент.