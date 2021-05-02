Актрисе не хватает мужского плеча

Мария Порошина – многодетная мама. Актриса воспитывает 4 дочерей и сына, который появился на свет в январе 2019 года. Сейчас звезда фильма "Всегда говори "всегда" не замужем. И, по ее признанию, порой ей очень не хватает мужской поддержки.

Сейчас вся семья Порошиной держится на ней, поэтому порой у нее случаются приступы безысходности. Однако актриса старается не унывать, хотя и понимает, что ей очень не хватает мужчины рядом.

Так или иначе, звезда сериала "Всегда говори "всегда" благодарна жизни за эти испытания.

"Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас переживаю этот сложный момент, значит, он для чего-то предназначен",

– поделилась актриса в интервью изданию "Караван историй".

Единственное, почему тревожится Порошина – отсутствие отца у детей, потому что уверена, что "детям необходимо мужское испытание", поскольку женщины, конечно, могут многое, но не все. Тем более, когда речь заходит о мужском авторитете. Особенно, когда ребенок в непростом переходном возрасте.

Кстати, Порошина также поделилась, что ее бывший муж Илья очень помогал ей воспитывать дочь Полину. А Гоша Куценко до сих пор общается со всеми детьми звезды, удаляя им внимание. Также артист поддерживает близкие связи с дочерью. Мария даже шутит, что порой он знает о наследнице больше, чем она.

Ранее Мария Порошина пожаловалась на облысение.