"До мурашек": дети Галкина и Пугачевой растрогали россиян пасхальными стихами

"До мурашек": дети Галкина и Пугачевой растрогали россиян пасхальными стихами
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лиза и Гарри поразили поклонников своими талантами

Алла Пугачева показала, как прошло их пасхальное утро. Вся семья отмечала светлый праздник вместе. Дети Максима Галкина и Примадонны прочитали стихи и спели. 

Алла Борисовна опубликовала на своей странице в "Инстаграм" два видео. На первом Гарри исполнил церковный пасхальный напев. Также на этом ролике заметно, что на праздничном столе стоит большая корзина с яйцами и другими угощениями, а одна из работниц семьи уже разрезала праздничный кулич. 

Звездой второго видео стала Лиза. Девочка прочла стихотворение, закончив его фразой "Христос Воскрес!" В ответ наследница звездной пары услышала "Воистину Воскрес!" от гордой мамы. Рядом с ней уже стояла тарелка с нарезанным куличом, который Лиза радостно продемонстрировала подписчикам Пугачевой. 

Поклонников очень растрогало такое милое поздравление детей Галкина и Пугачевой. В комментариях пользователи поздравили семью с Пасхой. 

"Боже, это до мурашек трогательно", "Со светлой Пасхой! Воистину Воскресе!", "С праздником вашу большую и очень дружную семью!", "Какие у вас с Максимом чудные детки", "Самые невероятные дети!", "С праздником, чудесная православная семья", "Мира и добра Вашей семье!"

– написали в комментариях под публикациями Аллы Борисовны. 

Максим Галкин также опубликовал видео, на котором Гарри и Лиза запечатлены вместе. Комик поздравил поклонников с Пасхой. 

Ранее Лиза Галкина покорила пользователей Сети танцем. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Не надо говорить за всех. Мне на их семейку наплевать.
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