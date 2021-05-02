Лиза и Гарри поразили поклонников своими талантами

Алла Пугачева показала, как прошло их пасхальное утро. Вся семья отмечала светлый праздник вместе. Дети Максима Галкина и Примадонны прочитали стихи и спели.

Алла Борисовна опубликовала на своей странице в "Инстаграм" два видео. На первом Гарри исполнил церковный пасхальный напев. Также на этом ролике заметно, что на праздничном столе стоит большая корзина с яйцами и другими угощениями, а одна из работниц семьи уже разрезала праздничный кулич.

Звездой второго видео стала Лиза. Девочка прочла стихотворение, закончив его фразой "Христос Воскрес!" В ответ наследница звездной пары услышала "Воистину Воскрес!" от гордой мамы. Рядом с ней уже стояла тарелка с нарезанным куличом, который Лиза радостно продемонстрировала подписчикам Пугачевой.

Поклонников очень растрогало такое милое поздравление детей Галкина и Пугачевой. В комментариях пользователи поздравили семью с Пасхой.

"Боже, это до мурашек трогательно", "Со светлой Пасхой! Воистину Воскресе!", "С праздником вашу большую и очень дружную семью!", "Какие у вас с Максимом чудные детки", "Самые невероятные дети!", "С праздником, чудесная православная семья", "Мира и добра Вашей семье!"

– написали в комментариях под публикациями Аллы Борисовны.

Максим Галкин также опубликовал видео, на котором Гарри и Лиза запечатлены вместе. Комик поздравил поклонников с Пасхой.

Ранее Лиза Галкина покорила пользователей Сети танцем.