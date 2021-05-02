Соседов назвал скрывающего в костюме Зайца артиста на шоу "Маска"

Соседов назвал скрывающего в костюме Зайца артиста на шоу "Маска"
Сергей Соседов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press//www.globallookpress.com
На сцену выходит профессиональный певец, уверен критик

Уже сегодня, 2 мая, на канале НТВ покажут суперфинал шоу "Маска". За вторым сезоном проекта пристально наблюдала вся общественность, каждый раз пытаясь отгадать, кто скрывается в том или ином костюме. Одним из самых загадочных артистов оказался Заяц. Музыкальный критик Сергей Соседов выдвинул свое предположение о том, кто выходит на сцену в этой маске.

Шоумен согласился с мнением, которое есть в Сети, о том, что в костюме Зайца выступает Денис Клявер. Соседов в разговоре с изданием "Телепрограмма" признался, что наверняка уверен быть не может, но Заяц – это профессионал, который может использовать разные голоса. А Клявер – как раз такой артист, который может петь разными стилями, да и облик похож на фигуру экс-солиста "Чай вдвоем". 

К слову, некоторые поклонники шоу полагают, что Зайцем может оказаться Тимур Батрудников. Однако многие указывают на то, что этот персонаж слишком хорошо поет, а резидент Comedy Club ранее такими певческими талантами похвастаться не мог. 

В прошлой серии проект покинул Неваляшка. Оказалось, что под маской скрывался Стас Пьеха. Зрители обрушились на Филиппа Киркорова с критикой, заявив, что этот артист – сильнее других на шоу и должен был дойти до конца. 

Полина ИВАНОВА

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Там зеленский, калымит, денег нет.
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