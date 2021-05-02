Новоиспеченные родители поздравили россиян с праздником

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева, которые совсем недавно в третий раз стали родителями, решили поделиться с подписчиками, как проходят их будни.

На своей странице в "Инстаграм" певец опубликовал ролик со свой супругой. На коротком ролике артисты предстали перед поклонниками в домашней одежде, с растрепанными волосами и большими синяками под глазами.

Счастливые родители поздравили россиян с майскими праздниками и пожелали всем хорошего настроения и отдыха. При этом Меладзе потряс перед камерой погремушкой, а Джанабаева в это время держала новорожденную дочку на руках. Таким образом супруги решили подшутить над самими собой. Ведь, судя по их внешнему виду, все время сейчас уходит на малышку.

"Ничего, что ночи бессонные, зато дни веселые",

– подписал видео артист.

В комментариях особое внимание было приковано к синякам Меладзе и Джанабаевой. Подписчики начали спорить: действительно ли артисты настолько мало спят или все же дело в фильтрах или косметике? Некоторые же и вовсе не узнали экс-солистку ВИА "Гры".

"Вы нарисовали синяки, что ли? Не особо верится", "Певица юная наверняка ночами распевается. Какой тут сон? А от недосыпания у всех круги под глазами", "Лохматые и очаровательные", "Какие вы счастливые, хоть и уставшие", "Мы все через это прошли! И Вы еще раз пройдете! Молодцы! Приколисты! Насмешили!"

– написали под видео.

Ранее Валерий Меладзе поделился снимком новорожденной дочери.