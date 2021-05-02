"Ваша правда отличается от моей": подозреваемая в поножовщине ведущая "Пятницы" вышла на связь

"Ваша правда отличается от моей": подозреваемая в поножовщине ведущая "Пятницы" вышла на связь
Ксения Милас. Фото: instagram.com/official_milas/
Звезда "Ревизорро" прокомментировала обвинения

Накануне в СМИ распространились новости о том, что звезда телепроекта "Пацанки" Ксения Милас устроила поножовщину на домашней вечеринке. Якобы телеведущая набросилась с ножом на некую Марину Ефименко. Поклонники девушки тут же начали писать ей в социальных сетях, требуя подтвердить или опровергнуть эту информацию. 

Спустя почти сутки Милас вышла на связь. Ведущая "Ревизорро" ответила на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, правду ли пишут в Сети. 

"Ваша правда сильно отличается от моей", 

– отреагировала Ксения. 

Также звезда "Пятницы" утвердительно ответила на вопрос другой подписчицы, спросившей, все ли у нее в порядке. 

Изначально Милас опубликовала "историю", посоветовав всем неравнодушным думать головой и не верить тому, что пишут в СМИ. При этом на фото был заметен глубокий порез на руке девушки. Спустя время снимок она удалила. 

Напомним, что утром первого мая в квартире диджея Яны Бородиной произошел инцидент. На вечеринке присутствовали девушке. Перебрав с алкоголем, они начали выяснять отношения. Точные причины конфликта неизвестны. 

Потеряв над собой контроль, Милас взяла нож и несколько раз вонзила его в спину и руки Ефименко. В итоге девушку увезли в больницу, а звезду "Пятницы" начала разыскивать полиция. Однако официального подтверждения этой информации не было. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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