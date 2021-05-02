Звезда "Ревизорро" прокомментировала обвинения

Накануне в СМИ распространились новости о том, что звезда телепроекта "Пацанки" Ксения Милас устроила поножовщину на домашней вечеринке. Якобы телеведущая набросилась с ножом на некую Марину Ефименко. Поклонники девушки тут же начали писать ей в социальных сетях, требуя подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Спустя почти сутки Милас вышла на связь. Ведущая "Ревизорро" ответила на вопрос одной из подписчиц, которая поинтересовалась, правду ли пишут в Сети.

"Ваша правда сильно отличается от моей",

– отреагировала Ксения.

Также звезда "Пятницы" утвердительно ответила на вопрос другой подписчицы, спросившей, все ли у нее в порядке.

Изначально Милас опубликовала "историю", посоветовав всем неравнодушным думать головой и не верить тому, что пишут в СМИ. При этом на фото был заметен глубокий порез на руке девушки. Спустя время снимок она удалила.

Напомним, что утром первого мая в квартире диджея Яны Бородиной произошел инцидент. На вечеринке присутствовали девушке. Перебрав с алкоголем, они начали выяснять отношения. Точные причины конфликта неизвестны.

Потеряв над собой контроль, Милас взяла нож и несколько раз вонзила его в спину и руки Ефименко. В итоге девушку увезли в больницу, а звезду "Пятницы" начала разыскивать полиция. Однако официального подтверждения этой информации не было.