Финальный концерт отгремел накануне

2 мая состоялся финал популярного шоу "Маска" на НТВ. Победителем проекта стал известный современный певец JONY. Артист скрывался под маской Крокодила. Он поделился своими впечатлениями от участия в передаче.

JONY рассказал, что у него сложились теплые отношения со всеми членами съемочной группы. Певец также нашел общий язык с хореографами, преподавателями по вокалу и другими сотрудниками.

Подружился артист и с некоторыми персонажами из шоу. Так, больше всего ему импонировали Заяц (Тимур Батрутдинов), Носорог (Кирилл Туриченко) и Лама (Юсиф Эйвазов), передает "СтарХит".

"Пусть шоу само по себе конкурс, соперничества не чувствовалось", – отметила знаменитость.

Музыкант заявил – свою личность приходилось скрывать даже за кулисами в обществе других участников. По этой причине даже во время съемок новых выпусков все герои ходили в пластмассовых масках.

Исполнитель хита "Комета" добавил, что все участники носили свободные толстовки с надписью "Без комментариев". Если кто-то хотел начать разговор, звезды указывали на красующиеся на кофте буквы.

JONY отметил, что вся работа была организована на высшем уровне. Все делалось с учетом того, чтобы герои случайно не выдали себя. Например, под каждого артиста выделялась отдельная гримерка, а массивные костюмы доставляли на съемочную площадку в разное время.

Несмотря на то, что финальный концерт отгремел только вчера, фанаты проекта уже задаются вопросом – увидят ли они продолжение шоу. Генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн в эфире передачи "Звезды сошлись" отметил, что третьему сезону – быть. Он стартует 13 февраля 2022 года.

Также зрителей ждет приятный бонус в виде новогоднего выпуска передачи.

Ранее Сергей Соседов попробовал угадать, кто скрывается под маской Зайца.