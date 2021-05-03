Артиста не стало на 85 году жизни

Умер украинский актер Жан Мельников. Трагическую новость в "Фейсбук" сообщил его сын Андрей.

Мельников ушел из жизни в возрасте 84 лет. Дата и место похорон пока не уточняются.

Андрей отметил, что сердце отца перестало биться 2 мая в 7 часов вечера.

"Ты самый лучший Папа на земле!!!" – написал наследник актера.

Он добавил, что Жан Александрович всегда беспокоился не только за своих детей, но и за окружающих. Мужчина поблагодарил родителя за тот вклад, который он внес в становление своих наследников.

Мельников являлся народным артистом Украинской ССР. Он занимал должность художественного руководителя в Днепропетровском академическом театре драмы и комедии. Кроме того, Жан Александрович служил в Днепропетровском русском драматическом театре.

Отец!!! Ты самый лучший Папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех кто были близки... Опубликовано Андреем Мельниковым Воскресенье, 2 мая 2021 г.

Популярность актеру принесли съемки в кинокартине "Весна на Заречной улице". Там он исполнил роль Волового – соседа Ищенко по парте.

Также артист сыграл в фильмах "Вдали от Родины", "Восемнадцатилетние", "Педагогическая поэма", "Преступление со многими неизвестными" и других.