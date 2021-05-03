Малахова довели до слез прямо в эфире

Малахова довели до слез прямо в эфире
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущий не стал скрывать своих эмоций

Андрей Малахов расплакался в эфире собственной передачи "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия-1". Ведущего растрогала история любви народной артистки Екатерины Молодцовой и ее супруга Геннадия Николаевича.

Выпуск шоу был посвящен русским народным песням. В студии не только исполняли любимые многими композиции, но и делились подробностями своей личной и творческой жизни.

Муж Молодцовой отметил, что они состоят в браке вот уже 50 лет. Сама артистка решила рассказать, как сложилась их история любви. Оказалось, что в молодости они проживали в одном селе. Чувства между будущими супругами вспыхнули еще в школьные времена.

К счастью, судьба не развела Молодцову и ее возлюбленного. В итоге Геннадий Николаевич стал не только любимым супругом, но и автором песен избранницы.

"Любовь – это когда ты болеешь за него", - отметила артистка.

Также бывшая ученица советской певицы Марии Мордасовой специально для всех собравшихся исполнила трогательную композицию под названием "Зови любовь, она и отзовется".

Песня произвела на гостей передачи неизгладимое впечатление. Не смог остаться равнодушным и сам Малахов. Когда Молодцова закончила петь, глаза у телезвезды были на мокром месте.

"Вы до слез меня довели! Что вы творите?!" – произнес Андрей.

Телеведущий поинтересовался, как паре удается сохранять чувства на протяжении нескольких десятилетий. Артистка ответила, что секрет долгих и счастливых отношений кроется в настоящей любви. 

Ранее на просторах Интернета появилось видео, как Борис Корчевников и Михаил Зеленский влепили Малахову торт в лицо. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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