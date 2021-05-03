Пародист бережно хранит память о покойной избраннице

Игорь Маменко стал героем передачи "Когда все дома". В эфире проекта артист вспомнил о том страшном дне, когда скончалась его любимая жена Мария.

Напомним, Маменко овдовел в июле 2014 года. От покойной супруги у него остались два сына – Дмитрий и Александр.

Игорь Владимирович рассказал, что трагедия произошла на даче. Внезапно самочувствие Марии ухудшилось. Юморист вызвал скорую, надеясь, что медики приедут в скором времени. Однако их пришлось ждать около 40 минут. В итоге избранница комика скончалась до приезда врачей.

Приехавшие на место специалисты заявили, что шанс спасти женщину был. Она могла выжить, если бы ей вовремя дали нитроглицерин.

"Господь забирает лучших", – отметил Маменко.

Также артист поделился деталями их с супругой знакомства. Будущие возлюбленные встретились в цирке, где оба и работали. По словам Игоря Владимировича, между ними сразу же проскочила искра.

Спустя некоторое время пара сыграла свадьбу. Их отношения можно было назвать идеальными: супруги умело избегали ссор, будучи друг для друга главной опорой и поддержкой. Смерть жены, с которой он прожил 34 года, стала для пародиста настоящим потрясением. До сих пор Маменко тяжело переживает кончину Марии.

На данный момент юморист живет в коттедже, который он построил вместе с супругой.

Ранее стало известно о том, что Борис Корчевников обратился за помощью к Маменко. Телеведущий попросил комика обучить его базовым акробатическим элементам, чтобы нравиться женщинам.