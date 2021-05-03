Интернет-пользователей умилили праздничные кадры

Накануне Яна Рудковская, как и многие россияне, отмечала светлый праздник Пасхи в кругу семьи. Продюсер поделилась трогательными фотографиями на своей странице в "Инстаграм".

На первом снимке Рудковская запечатлела сына Арсения. Светловолосый малыш сидит в корзине, наполненной цветами и вербой. В крохотной руке малыш держит золотое яйцо. Примечательно, что ранее Яна старалась не показывать лица младшего наследника, закрывая его различными смайлами. Теперь же супруга Евгения Плющенко перестала скрывать, как выглядит ее чадо.

На второй фотографии продюсер позирует уже с двумя сыновьями. Яна держит на руках Арсения, который, судя по снимку, с любопытством разглядывает огромную вазу с цветами. Рядом со звездной матерью и братом пристроился Александр.

В глаза бросается праздничный декор дома бизнесвумен и фигуриста. Помимо пышной растительности, нетрудно заметить статуэтки в виде зайцев и корзинку с пасхальными угощениями.

Рудковская поздравила подписчиков с Пасхой, пожелав им здоровья, любви и мирного неба над головой. В комментариях многие пользователи Сети обратили внимание внешность маленького Арсения.

"Какое счастье, какое чудо", "Милота в корзинке", "Какая прелесть!!!", "Какой чудесный блондинчик", "Ангелочек", – отметили поклонники.

Напомним, младший сын Яны родился 25 сентября 2020 года. Ребенка выносила суррогатная мать. Кроме Арсения и Александра, у знаменитости есть также двое сыновей от предыдущих отношений.

Ранее стало известно о том, что супруг Рудковской разорвал контракт с перспективной фигуристкой Александрой Трусовой.