Умер народный артист России Каменецкий

Умер народный артист России Каменецкий
Фото: pixabay.com
Актеру было 85 лет

Умер Ефим Каменецкий. Скорбную новость сообщили в пресс-службе российского Союза театральных деятелей. 

Народного артиста России не стало в понедельник, 3 мая. Ему было 85 лет, пишет РИА Новости. О причинах смерти актера пока не сообщается.

Каменецкий последние 34 года служил в театре им. Комиссаржевской в Петербурге. Также актер снимался в кино. Он известен по ролям в фильмах "Единственная", "Беда", "Бабушкин внук" и многим другим.

О дате и месте прощания с народным артистом России Каменецким будет объявлено позже.


Кристина ЧЕРНИКОВА

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