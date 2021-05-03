Актеру было 85 лет

Умер Ефим Каменецкий. Скорбную новость сообщили в пресс-службе российского Союза театральных деятелей.

Народного артиста России не стало в понедельник, 3 мая. Ему было 85 лет, пишет РИА Новости. О причинах смерти актера пока не сообщается.

Каменецкий последние 34 года служил в театре им. Комиссаржевской в Петербурге. Также актер снимался в кино. Он известен по ролям в фильмах "Единственная", "Беда", "Бабушкин внук" и многим другим.

О дате и месте прощания с народным артистом России Каменецким будет объявлено позже.



