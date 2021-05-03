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Умер Ефим Каменецкий. Скорбную новость сообщили в пресс-службе российского Союза театральных деятелей.
Народного артиста России не стало в понедельник, 3 мая. Ему было 85 лет, пишет РИА Новости. О причинах смерти актера пока не сообщается.
Каменецкий последние 34 года служил в театре им. Комиссаржевской в Петербурге. Также актер снимался в кино. Он известен по ролям в фильмах "Единственная", "Беда", "Бабушкин внук" и многим другим.
О дате и месте прощания с народным артистом России Каменецким будет объявлено позже.
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