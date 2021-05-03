Стала известна причина смерти актера Каменецкого - СМИ

Артист скончался 3 мая

Сегодня скончался народный артист РФ Ефим Каменецкий. Актеру было 85 лет.

Как стало известно СМИ, у Каменецкого случилась остановка сердца. Артист умер в больнице – его нашла медсестра, которая собиралась сделать укол. Актер ушел из жизни во сне. Об этом пишет РИА ФАН со ссылкой на неназванный источник.

Не исключено, что тело артиста кремируют. Похороны организует руководство театра имени Комиссаржевской, где Каменецкий служил больше трех десятков лет. Точная дата прощания пока не названа.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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