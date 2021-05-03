Вдова Табакова вышла свет после громкой истории

Марина Зудина сильно сдала после скандала с Еленой Прокловой. Так считают некоторые представители СМИ и интернет-пользователи.

Напомним, некоторое время назад в эфире "Секрет на миллион" Проклова призналась, что в юном возрасте до нее домогались видные представители сферы кинематографии. Послушав шокирующий рассказ актрисы, многие пришли к выводу, что одним из ее обидчиков был Олег Табаков.

Кинорежиссер познакомился с Еленой Игоревной тогда, когда ей было всего 15 лет. Именно этот факт натолкнул общественность на мысль, что именно Табаков оказывал внимание будущей звезде.

Эти домыслы дошли до вдовы артиста Марины Зудиной. Как сообщают знакомые, данные откровения стали настоящим ударом для актрисы.

Так, Телеграм-канал "НеМалахов" опубликовал фотографию артистки, заявив, что она "сильно сдала" после скандала со звездой фильма "Собака на сене".

Однако, смотря на свежие фотографии Марины Вячеславовны в "Инстаграм", такого впечатления не создается. На снимках Зудина широко улыбается, позируя в стенах ГУМа. Вдова кинорежиссера побывала на открытии выставки фотографа Юрия Роста.



Подписчики актрисы отметили, что она выглядит замечательно.

"Лучезарная Мариночка", "Обворожительная улыбка, Супер. Молодец", – прокомментировали они.

При этом никто не заострил внимания на том, что внешность Зудиной якобы изменилась в худшую сторону.

Ранее Зудину растрогали до слез слова вдовы Валентина Гафта о покойном сценаристе.