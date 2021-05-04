Скандальный брак обернулся для артиста серьезными последствиями

Режиссер Владимир Алеников дал интервью, в котором рассказал о покойном Армене Джигарханяне. Они дружили много лет, и, как отметил драматург, далеко не все решения коллеги ему были понятны.

Как рассказал Алеников "Экспресс Газете", Джигарханян при жизни был непростым человеком. Одни запомнили его с хорошей стороны, а другие напротив – очень плохим человеком. К примеру, такого мнения, по его словам, будут придерживаться артисты, которых Армен Борисович вместе со своей бывшей молодой супругой выгнал в свое время из театра.

Алеников отметил, что Виталина Цымбалюк-Романовская стала для Джигарханяна слабым местом. Артист женился на пианистке и шел у нее на поводу, поскольку преследовал собственную выгоду.

"Ему хотелось показать, какой он крутой, как его любит молоденькая пианистка, вот и показал. Споткнулся на ней. Людей безгрешных, идеальных не бывает", – заявил режиссер.

Женитьба Армена Джигарханяна на молодой девушке обернулась настоящим сканадлом. Ради Цымбалюк-Романовской артист оставил жену Татьяну Власову. Отношения с новой супругой сохранить актеру не удалось – после развода он вернулся к бывшей жене, с которой прожил до самой смерти.

Позже Виталина Цымбалюк-Романовская заявляла, что последние дни Джигарханян провел в страшных муках из-за безразличия родных. Власова и приемный сын артиста все обвинения в свой адрес отрицают.

Похороны Джигарханяна прошли без его молодой супруги. В интервью она заявляла, что испугалась приходить на церемонию, поскольку родные актера могли устроить на нее травлю. Около месяца назад пианистка впервые пришла на могилу к Армену Борисовичу, чтобы убрать скопившийся там мусор, пригласив с собой журналистов.