Умер Михаил Багдасаров

Народного артиста России не стало на 76 году жизни

Стало известно о гибели знаменитого циркового дрессировщика хищных животных Михаила Багдасарова. Народный артист России не смог дожить до своего 76-ого дня рождения, которое должно было пройти 23 мая.

О смерти Багдасарова сообщили в пресс-службе Росгорцирка РИА "Новости". Причиной гибели стал коронавирус.

Связать свою жизнь с цирком он решил еще в 12 лет, впервые сходив на представление по приглашению его соседки, артистки Аси Манучаровой. Родителям решение сына не понравилось. Отец желал для своего наследника карьеры простого рабочего и к увлечению отнесся крайне негативно.

"Меня отец убить был готов. Сын подметает полы в цирке – ужас!", – вспоминал в интервью артист.

Сперва начинал конюхом у дрессировщика Константина Константиновского, с 1973 года начал выступать сольно. Крупный упех пришел к нему спустя шесть лет после постановки аттракциона "Давид Сасунский".

В 2006 году артист ушел на отдых, передав всю работу в руки детей – дочери Карины и сына Артура.