Дудь ответил украинскому блогеру на оскорбление

Дудь ответил украинскому блогеру на оскорбление
Кадр: youtube.com
Журналиста удивили высказывания в свой адрес

Украинский блогер Ивангай на своей странице в соцсетях заявил, что журналист Юрий Дудь намерено вырезал из интервью отрывок, где он рассказывал о своих бабушке и дедушке, пострадавших от сталинских репрессий и голодомора. Причиной подобной цензуры, по его словам, стало то, что Дудь "ссыкло ****". 

Блогер заявил, что в его высказываниях о судьбе предков был важный посыл, который сводился к тому, что сейчас Украина воюет с Россией. Это, по его словам, было очень важно, но Дудь попросту струсил вставлять этот отрывок в итоговый вариант интервью.

Юрий Дудь решил объясниться по поводу произошедшего в своем телеграм-канале. Журналист отметил, что присылал Ивангаю видео в день запланированного выхода и тот отметил, что ему понравилось. Весь отснятый во время интервью материал занял несколько часов записи, и чтобы не отнимать у зрителя время, в итоговый вариант вставляют только самое интересное и наиболее полно раскрывающее героя. То, что может оказаться интересным, но произнесено путано и нечетко иногда тоже приходится вырезать. 

"Такой монтаж нам кажется уважением и по отношению к зрителю, и по отношению герою. Волнуешься, путаешься в хронологии и в логических связках, не до конца понимаешь, что хочешь сказать – это нормально, тем более, для человека с минимальным (о чем он сам говорит) опытом публичных выступлений", – написал Дудь.

Журналист отметил, что он не хотел показать героя максимально нелепым, однако, поскольку его тактичность, по версии Ивангая, оказалась чрезмерной, он опубликовал вырезанный отрывок в своем телеграм-канале без каких-либо склеек. 

Роман ИГНАТОВ

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Очередной хохлодаун у которого НКВД убило дедушку в 5- летнем возрасте и об этом поведала ему бабушка.
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