Половину тела временно парализовало: у Прилучного случился сердечный приступ

Половину тела временно парализовало: у Прилучного случился сердечный приступ
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист подорвал свое здоровье из-за глубоких переживаний

Известный российский киноактер Павел Прилучный долгое время хранил молчание после громкого расставания с Агатой Муцениеце. Звезда же откровенно рассказывала поклонникам о своем бывшем возлюбленном, его привычках и поведении. Недавно Павел сам решил поделиться своим прошлым.

Звезда сериала "В клетке" признался, что расставание с Агатой переживал весьма болезненно. Оба пытались спасти отношения, которые неумолимо погружались на самое дно. В один момент они поняли, что парой стать не суждено. В ту пору Прилучный брался за любую работу и заработал истощение.

"Работал при температуре. Ночью и днем, все время за рулем. Выезжаю на трассу и понимаю, что левую сторону ударило током, а затем полностью отключило. Кое-как срулил на обочину", – рассказал Павел в интервью изданию "ОК!".

Артист ужаснулся, когда взглянул на свое отражение в зеркале: белый, как мел, с синими губами. Оказалось, что из-за из-за моральной и физической нагрузки не выдержало сердце.

В настоящее время Павел состоит в отношениях с Мирославой Карпович, с которой проводит много времени. Не так давно звездная пара вышла в свет. Знаменитость же нашла подход к детям своего возлюбленного.

Недавно Карпович заявила, рассказывая о своих отношениях с Павлом, что "ее мужчина" находится вне всякой конкуренции. В одном из недавних интервью Мирослава призналась, что до сих пор испытывает искренний восторг при мысли о своем возлюбленном. Звезда даже рассказала, что Павел всегда готовит для нее приятные сюрпризы и никогда не дает соскучиться.

Егор МАЛКОВ

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