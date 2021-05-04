Малахов высказался об отношениях с Борисовым после ухода с "Первого канала"

Малахов высказался об отношениях с Борисовым после ухода с "Первого канала"
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сохранить былую дружбу телеведущим не удалось

Андрей Малахов уже несколько лет ведет передачу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Телеведущий покинул предыдущее место работы, поскольку, как он сам утверждал, не мог расти профессионально. На замену ему взяли телеведущего новостей Дмитрия Борисова, который по совместительству был хорошим другом Малахова. 

После увольнения, как рассказал сам телеведущий сайту "Комсомольская правда", коллеги практически не общаются. Андрей отметил, что они могут перекинутся парой словечек в соцсетях – например, подравить друг друга с праздниками, однако прежней дружбы между ними нет. Ведущий заявил, что может написать Борисову какой-нибудь подкол в "Инстаграме", как старший по профессии, однако ответа не получает. 

"Я же понимаю, что он подневольный человек и даже если ему хочется что-то ответить или перезвонить мне, то он этого не сделает. Зачем ему ссориться со своим руководством", – объяснил Малахов. 

Телеведущий также оценил успехи коллеги на шоу "Пусть говорят". Он отметил, что за эти почти четыре года Борисову удалось раскрепоститься и лучше одеваться, однако при этом чувствуется, что обсуждать некоторые поднимаемые в студии темы ему некомфортно. 

"Дмитрий очень сильный информационщик. Но он как солдат: ему сказали делать – и вот он делает", – считает Андрей. 

Раньше между ведущими была крепкая дружба. Они ходили друг к другу в гости, проводили семьями совместный досуг, но после 2017 года общение прервалось. Сейчас бывшие друзья конкуриуют за рейтинги, освещая самые громкие и скандальные события в студиях ток-шоу. 

Роман ИГНАТОВ

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Борисов хоть выглядит на передаче как нормальный серьезный человек, а не петух как Малахов.
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