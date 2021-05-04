Он уверяет, что у отца не было серьезных проблем со здоровьем

Для родных смерть дрессировщика Михаила Багдасарова стала неожиданностью. За неделю до кончины народного артиста России госпитализировали с бронхитом. Сообщалось, что причиной гибели послужил коронавирус, однако сын Артур считает подобную версию странной.

Он рассказал телеканалу "360", что не так давно он отцом отправился в Кисловодск на открытие звезды перед цирком. Никаких жалоб на здоровье у Багдасарова-старшего не было.

"Абсолютно здоровый человек. Не было такого, чтобы он долго болел, или еще чего-то", – отметил сын.

Официальной причины смерти пока не установлено. Родные не знают, из-за чего мог скончаться дрессировщик. Как пояснил сын артиста, подробности появятся сегодня или завтра, когда патологоанатомам удастся провести необходимые процедуры.

О смерти Михаила Багдасарова стало известно сегодня, 4 мая. Мужчина умер на 76-ом году жизни в больнице.