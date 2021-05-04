Мясников угодил в скандал из-за высказывания о вреде телевизоров

Мясников угодил в скандал из-за высказывания о вреде телевизоров
Александр Мясников. Фото: Vadim Tarakanov/www.globallookpress.com
Ведущий не воспринял всерьез последовавшие обвинения

Популярный российский теледоктор Александр Мясников отреагировал на угрозу судебного иска от одного из россиян. Ведущий флегматично заявил, что подобные обвинения его не волнуют, так как о "сумасшедших" не имеет смысла говорить в принципе. 

Так, в одном из недавних выпусков телепередачи "О самом главном" Мясников порассуждал о вреде бытовой электротехники, заявив о том, что она весьма опасна для здоровья, а западные ученые вообще изучают электрофен на предмет провоцирования рака груди. Правда, признается ведущий, доказать ничего не удалось, но, раз изучают, то неспроста.

Позднее житель Обнинска пожаловался в местное СМИ на то, что его родная бабушка после выпуска с Мясниковым решила вышвырнуть из дома фен с чайником. Пожилая женщина объяснила ошалевшему внуку, что ее любимый эксперт негативно отозвался об электротехнике, и она сочла приборы настоящим злом.

Мужчина негодует, заявляя о том, что центральное телевидение кормит россиян подобными сюжетами после массового нашествия телефонных мошенников. Лишившийся бытовой техники обнинец считает, что российские звезды могут безнаказанно лить в массы любую несуразицу.

Позднее теледоктор заявил "Собеседнику", что не собирается воспринимать происходящее всерьез, так как глупых людей в мире полно.

"Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо. Видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков", – отреагировал Мясников.

Ранее Мясников заявил, что смог предсказать для россиян распространение птичьего гриппа. Таким образом ведущий отреагировал на новость о выявленных случаях передачи вируса от животного к человеку.

Егор МАЛКОВ

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