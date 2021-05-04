Курс рубля
- Доллар США может рухнуть: финансист назвал условие
- Курс рубля резко вырос после слов Шойгу
- Послание Путина ударило по доллару и евро
Популярный российский теледоктор Александр Мясников отреагировал на угрозу судебного иска от одного из россиян. Ведущий флегматично заявил, что подобные обвинения его не волнуют, так как о "сумасшедших" не имеет смысла говорить в принципе.
Так, в одном из недавних выпусков телепередачи "О самом главном" Мясников порассуждал о вреде бытовой электротехники, заявив о том, что она весьма опасна для здоровья, а западные ученые вообще изучают электрофен на предмет провоцирования рака груди. Правда, признается ведущий, доказать ничего не удалось, но, раз изучают, то неспроста.
Позднее житель Обнинска пожаловался в местное СМИ на то, что его родная бабушка после выпуска с Мясниковым решила вышвырнуть из дома фен с чайником. Пожилая женщина объяснила ошалевшему внуку, что ее любимый эксперт негативно отозвался об электротехнике, и она сочла приборы настоящим злом.
Мужчина негодует, заявляя о том, что центральное телевидение кормит россиян подобными сюжетами после массового нашествия телефонных мошенников. Лишившийся бытовой техники обнинец считает, что российские звезды могут безнаказанно лить в массы любую несуразицу.
Позднее теледоктор заявил "Собеседнику", что не собирается воспринимать происходящее всерьез, так как глупых людей в мире полно.
"Бабушка выкинула технику, хотя я, наоборот, говорил, что этого делать не надо. Видимо, она не поняла, что я говорил. Ну, а в суд пусть подают, мало ли дураков", – отреагировал Мясников.
Ранее Мясников заявил, что смог предсказать для россиян распространение птичьего гриппа. Таким образом ведущий отреагировал на новость о выявленных случаях передачи вируса от животного к человеку.
Западные элиты идут на это от отчаяния
Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона