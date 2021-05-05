"Пихнула бедную тетку": инцидент с Бузовой сняли на видео

"Пихнула бедную тетку": инцидент с Бузовой сняли на видео
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поведение звезды обсуждают в Сети - пользователи назвали ее высокомерной

Популярная российская певица Ольга Бузова на днях засветилась на дне рождения у короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. 30 апреля музыкальный исполнитель с размахом отметил свое 54-летие, на которое пригласил 300 человек. Среди них оказалась и звезда "Дома – 2".

Ольга на протяжении всего вечера вела трансляцию в своем микроблоге. Однако без неприятностей не обошлось: многие заметили, как Бузова обошлась с одной из присутствующих.

В один момент к звезде, которая была увлечена съемочным процессом, подошла незнакомка с просьбой сделать совместную фотографию.

"Олечка...", – обратилась к исполнительнице женщина, подойдя к звезде с телефоном в руках.

В ответ звезда скорчила гримасу и "пихнула бедную тетку", как пишет телеграм-канал "Немалахов".

Как пишет издание "7дней", на неоднозначный поступок Ольги обратили внимание интернет-пользователи. Многие уже успели раскритиковать  певицу за проявление высокомерия.

По информации источника, в скором времени Ольге предстоит реализовать свой новый телепроект. Известно, что Бузова отказалась от "Дома-2" после того, как ей предложили вести собственную телепередачу. По слухам, съемки начнутся в самом скором времени.

Ранее сообщалось, что руководство "Первого канала" предложило блогерше кресло в судейском составе КВН. Сама звезда ответила согласием, выразив искренний восторг. Бузова заявила, что мечтала о покорении таких вершин с самого раннего детства, а о поступившем предложении никогда и думать не смела. 

Егор МАЛКОВ

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