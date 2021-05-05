Известный актер обвинил Проклову в стремлении заработать на скандальных откровениях

Известный актер обвинил Проклову в стремлении заработать на скандальных откровениях
Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Артист заявил, что за подобные действия советский закон ставил виновника "к стенке"

Известный актер Сергей Никоненко, снявшийся с Еленой Прокловой в киноленте "Звонят, откройте дверь" советского и российского режиссера Александра Митты, выразил сомнения в том, что звезда стала в детстве жертвой домогательств.

Напомним, не так давно сама артистка заявила, что один из режиссеров проявлял к ней интерес, однако имя мужчины так и не назвала. Никоненко, как и многие остальные артисты, предположил, что Елена имела в виду Александра Митту. Актер сообщил, что во время съемок никаких конфликтов не происходило.

Более того, помощником Митты выступал Виктор Проклов, дедушка 12-летней Елены. Однако артист не желал приводить внучку – Митта узнал о ней от друзей. Отношения же между режиссером и юной Леной сложились вполне нормальные – взрослый и ребенок.

"О чем вы говорите?! Девочке было 12 лет! Если кто-нибудь посмел бы, то к стенке и расстрелять", – заявил Никоненко в интервью "Московскому Комсомольцу".

По словам актера, скандальные заявления актрисы не имеют ничего общего с действительностью. Артист предположил, что Елена испытывает финансовые трудности, которые и подтолкнули ее к громким заявлениям.

Сама Проклова позднее сообщила, что решила поднять эту тему лишь для того, чтобы предупредить молодое поколение, которое также рискует столкнуться с "этим Средневековьем". Артистка заявила, что до сих пор содрогается от ужаса при одной мысли о том, что находится одна где-то посреди темного леса или в подъезде жилого дома. Елена утверждает, что своим признанием решила помочь окружающим.

Песенник Юрий Лоза выразил уверенность, комментируя шокирующие заявления звезды, что таким образом Проклова надеется вернуть былую популярность и сохранить интерес со стороны общественности.

Егор МАЛКОВ

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