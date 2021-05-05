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Телеведущая
Регина Тодоренко попала в больницу. Ночь она провела в медицинском учреждении. В
этом звезда сама призналась поклонникам. На странице Регины в Инстаграм
появились фото и видео. На кадрах она идет по больничному коридору.
"Не поверите, где я сегодня сплю", – обратилась она к подписчикам.
После она показала себя на больничной койке, выразив надежду, что все будет хорошо.
Причины госпитализации Тодоренко пока не раскрывает. Известно лишь, что звезда "Орла и решки" уже покинула больницу.
Ранее Тодоренко откровенно рассказала о своем неизлечимом заболевании. Ведущая призналась, что из-за него она долгое время стеснялась себя.
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