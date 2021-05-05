Звезды решили полностью войти в роль

Российская актриса Валентина Николаенко призналась, что во время съемок популярной советской кинокартины "Свадьба в Малиновке" актерский состав употреблял вместо воды настоящее спиртное. Об этом звезда рассказала в одном из недавних эфиров телепередачи "Привет, Андрей!".

Валентина объяснила, что таким образом съемочная группа решила полностью вжиться в роль для большей искренности. Так актеры решили избежать неправдоподобных вещей.

Так, популярный актер Владимир Самойлов, снявшийся в картине, посылал коллег за вином, которым затем наполнили посуду. А сама сцена вышла спустя два месяца, во время которых пришлось снимать множество дублей.

"Во время пятого дубля я поднесла бокал и поняла, что он чем-то пахнет", – призналась звезда.

После этого она увидела взгляд Самойлова, который беззвучно попросил не выдавать его. Еще через пару дублей вино дало о себе знать. В итоге именно эти кадры и вошли в итоговый фильм, о чем звезда сообщила ведущему программы Андрею Малахову.



Напомним, в "Свадьбе в Малиновке" Валентина сыграла дочь командира красной кавалерии Яринку. По сюжету ее расположения добивается атаман, захвативший со своим войском село. Сама девушка притворяется, выражая согласие выйти замуж за атамана. Тем временем красноармейцы изучают план захвата по разгрому атамана.



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