Личный врач Елизаветы II огласил причину смерти принца Филиппа

Личный врач Елизаветы II огласил причину смерти принца Филиппа
Sean Kilpatrick/www.globallookpress.com
В СМИ обнародовали свидетельство о смерти

Королевский медицинский дом назвал причину кончины принца Филиппа. По информации источника, супруг Елизаветы II умер из-за преклонного возраста. 

Так, спустя месяц после смерти принца в средствах массовой информации обнародовали свидетельство о смерти. В документе утверждается, что причиной стала "старость" герцога Эдинбургского. Свидетельство сертифицировал руководитель королевского медицинского дома, сэр Хью Томас, который также является личным врачом британского монарха.

Согласно приведенным данным, в заключении термин "старость" допускается лишь в определенном случае. Условием для такового должно быть отсутствие иных травм и болезней, спровоцировавших летальный исход. При этом необходим комментарий лечащего доктора, который наблюдал за состоянием пациента во время процесса лечения и фиксировал снижение важнейших функций организма.

Филипп скончался в возрасте 99 лет. В июне 2020 года супругу Елизаветы II могло исполниться 100 лет, сообщает британское издание Daily Mail.

Для королевы Великобритании смерть мужа стала страшным ударом. Однако Елизавета II смогла вернуться к своим обязанностям, несмотря на невосполнимую утрату. Известно, что монарх приступила к работе уже через четыре дня после смерти любимого мужа. При этом официальное время траура составляет восемь суток.

Ранее писатель Дункан Ларкомб выразил уверенность, что принц Гарри испытывает огромное сожаление и муки совести из-за громкого интервью с американской телеведущей Опрой Уинфри. По мнению публициста, герцог выплеснул пар на родную семью во время своих откровений, однако теперь находится в смятении, так как жалеет о принятом решении.

Егор МАЛКОВ

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