Скончался актер Дмитрий Черных

Скончался актер Дмитрий Черных
Axel Heimken/www.globallookpress.com
О трагедии сообщил коллега артиста

Известный российский актер Дмитрий Черных скончался в 59-летнем возрасте. Артист театра и кино ушел из жизни ночью 5 мая, о чем сообщил коллега и друг покойной звезды Виталий Скородумов на своей странице в социальных сетях.

О причинах трагедии не сообщается. Виталий пообещал своим поклонникам сообщить позднее дополнительную информацию о времени и месте отпевания.

Несколькими днями ранее Скородумов заявлял, что Дмитрий оказался в реанимации. Жизнь актера поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких. Изначально прогноз был иным: врачи собирались перевезти артиста из отделения с больными коронавирусной инфекцией, однако результаты теста вдруг дали отрицательный результат.

После этого состояние Дмитрия резко ухудшилось из-за последствий сильного истощения и перенесенной инфекции. Позднее медики заявили, что положение Черных критическое. Врачи намеревались сделать операцию на надпочечник при сохранении неблагоприятной динамики.

"Умер молодым, а мог бы еще столько раз пойти в театр, узнать столько новостей, которые будут напечатаны в газете. Спасибо тебе, дорогой Дима", – написал Скородумов на своей странице в "Фейсбук".

Черных родился в 1962 году. После успешного окончания театрального училища в Саратове работал в местном театре. Известен по своим ролям в популярных сериалах "Парижане" и "Воротилы".

Ранее "Утро.ру" сообщало о смерти российского актера, народного артиста РФ Ефима Каменецкого. Артист ушел из жизни в 85-летнем возрасте.


Егор МАЛКОВ

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