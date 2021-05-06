Артисты отметили, что за подобные вещи деньги брать не принято

Несколько дней назад популярная среди молодежи ТикТок-блогер Дина Саева в интервью Ксении Собчак рассказала, что однажды согласилась взять деньги за госзаказ, хотя до этого принципиально от подобного воздерживалась. Она пояснила, что ее попросили опубликовать пост с поздравлением ветеранов к празднованию Дня Победы, и хотя платили "сущие копейки" – 200 тысяч рублей, – она согласилась, поскольку дело благородное.

Однако ее высказывание обернулось грандиозным скандалом. Многие раскритиковали девушку за сказанное о ничтожной сумме, другие за то, что она вообще взяла деньги за поздравление. Прокомментировать ситуацию решили Лев Лещенко и Владимир Винокур.

Юморист в интервью для издания "Телепрограмма" сперва отшутился, отметив, что за подобное в военное время расстреливали. А в мирное, полагает он, справедливым наказанием было бы лишение возможности заниматься своим делом. Винокур рассказал, что никогда в жизни не брал деньги за концерты, которые проводились к празднованию 9 мая – они всегда проходили на благотворительных началах.

"Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века", – отметил он.

Его друг Лев Лещенко отметил, что Саева не сама просила деньги за поздравление. А тема Победы должна в первую очередь будоражить сердца людей, а не карманы.