Лещенко и Винокур ввязались в скандал с поздравлением ветеранов 9 мая

Лещенко и Винокур ввязались в скандал с поздравлением ветеранов 9 мая
Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты отметили, что за подобные вещи деньги брать не принято

Несколько дней назад популярная среди молодежи ТикТок-блогер Дина Саева в интервью Ксении Собчак рассказала, что однажды согласилась взять деньги за госзаказ, хотя до этого принципиально от подобного воздерживалась. Она пояснила, что ее попросили опубликовать пост с поздравлением ветеранов к празднованию Дня Победы, и хотя платили "сущие копейки" – 200 тысяч рублей, – она согласилась, поскольку дело благородное. 

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Публикация от Dina Saeva (@senoritasaeva)

Однако ее высказывание обернулось грандиозным скандалом. Многие раскритиковали девушку за сказанное о ничтожной сумме, другие за то, что она вообще взяла деньги за поздравление. Прокомментировать ситуацию решили Лев Лещенко и Владимир Винокур. 

Юморист в интервью для издания "Телепрограмма" сперва отшутился, отметив, что за подобное в военное время расстреливали. А в мирное, полагает он, справедливым наказанием было бы лишение возможности заниматься своим делом. Винокур рассказал, что никогда в жизни не брал деньги за концерты, которые проводились к празднованию 9 мая – они всегда проходили на благотворительных началах. 

"Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века", – отметил он. 

Его друг Лев Лещенко отметил, что Саева не сама просила деньги за поздравление. А тема Победы должна в первую очередь будоражить сердца людей, а не карманы. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Майор запаса
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Всегда уважал Лещенко и Винокура! А к крохоборам, наживающимся на Великом Празднике Победы, неплохо бы было применить специальную систему налогообложения, чтобы в другой раз неповадно было!
Гость223176
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Согласна с любимыми артистами, ни добавить, ни прибавить, действовать в режиме военного времени.
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