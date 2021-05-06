Как сложилась жизнь актеров из сериала "Четыре танкиста и собака"

Как сложилась жизнь актеров из сериала "Четыре танкиста и собака"
Кадр youtube.com
До сегодняшних дней из звездного состава не дожил лишь один человек

Еще в середине 60-х годов прошлого века на польских экранах появился сериал "Четыре танкиста и собака". Через полгода после показа ленту с боевыми буднями экипажа с псом Шариком начали крутить для советских телезрителей. Картина полюбилась миллионам. Последние сезоны досняли еще в 1970-х, а прославленный в сериале Шарик спровоцировал бум на спрос немецких овчарок.

К 55-летию со дня выхода первого сезона журналисты выяснили, какая судьба сложилась у актеров, исполнивших главные роли в популярном сериале.

Януш Гайос

Молодой актер стал в Польше суперзвездой после того, как сыграл роль Янека, хозяина овчарки и радиста. После этого знаменитость стали засыпать предложениями о ролях военнослужащих, однако тот отказывался, ссылаясь на то, что уже на всю жизнь вперед "навоевался". Театральные работы Гайоса упорно не желали замечать.

За спиной 81-летнего артиста четыре брака. Сейчас он плотно работает над многими театральными и кино– проектами.

Пола Ракса

Польская красавица блистала и в советских лентах. За главную роль в "Зосе" ее удостоили звания лауреата ММКФ в номинации "Лучшая актриса". Пола вышла замуж за режиссера Анджея Костенко, которому родила сына Марчина. Однако из-за огромной любви к работе мужчина не смог осчастливить супругу, из-за чего они расстались. В итоге Ракса обрела счастье с режиссером Мареком Пивовским.

Влодзимеж Пресс 

Уроженец Львова вырос в детском доме в Чкаловске. Пресс снова стал учить родную речь после того, как покинул в детстве Нижегородскую область. Последние сорок лет он живет в центре Варшавы. Женат на Ренате, которая работает дизайнером. Пара знакома еще со времен "Танкистов" – там женщина работала костюмером.

Роман Вильхельми 

Артист блистал в кино всю свою карьеру. Из звездного состава он единственный, кто ушел из жизни – в 55 лет исполнитель роли командира Ольгерда скончался из-за рака печени, так как сильно злоупотреблял алкоголем. В книге воспоминаний "И да буду я великим!" Рицик Марцин вспоминает, как Роман страдал от своей мучительной болезни, пишет "Экспресс газета".

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь советской артистки Нонны Терентьевой.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Захарова раскрыла истинную причину санкций против России

Западные элиты идут на это от отчаяния

Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог

Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей