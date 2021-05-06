До сегодняшних дней из звездного состава не дожил лишь один человек

Еще в середине 60-х годов прошлого века на польских экранах появился сериал "Четыре танкиста и собака". Через полгода после показа ленту с боевыми буднями экипажа с псом Шариком начали крутить для советских телезрителей. Картина полюбилась миллионам. Последние сезоны досняли еще в 1970-х, а прославленный в сериале Шарик спровоцировал бум на спрос немецких овчарок.

К 55-летию со дня выхода первого сезона журналисты выяснили, какая судьба сложилась у актеров, исполнивших главные роли в популярном сериале.

Януш Гайос

Молодой актер стал в Польше суперзвездой после того, как сыграл роль Янека, хозяина овчарки и радиста. После этого знаменитость стали засыпать предложениями о ролях военнослужащих, однако тот отказывался, ссылаясь на то, что уже на всю жизнь вперед "навоевался". Театральные работы Гайоса упорно не желали замечать.

За спиной 81-летнего артиста четыре брака. Сейчас он плотно работает над многими театральными и кино– проектами.

Пола Ракса

Польская красавица блистала и в советских лентах. За главную роль в "Зосе" ее удостоили звания лауреата ММКФ в номинации "Лучшая актриса". Пола вышла замуж за режиссера Анджея Костенко, которому родила сына Марчина. Однако из-за огромной любви к работе мужчина не смог осчастливить супругу, из-за чего они расстались. В итоге Ракса обрела счастье с режиссером Мареком Пивовским.

Влодзимеж Пресс

Уроженец Львова вырос в детском доме в Чкаловске. Пресс снова стал учить родную речь после того, как покинул в детстве Нижегородскую область. Последние сорок лет он живет в центре Варшавы. Женат на Ренате, которая работает дизайнером. Пара знакома еще со времен "Танкистов" – там женщина работала костюмером.

Роман Вильхельми

Артист блистал в кино всю свою карьеру. Из звездного состава он единственный, кто ушел из жизни – в 55 лет исполнитель роли командира Ольгерда скончался из-за рака печени, так как сильно злоупотреблял алкоголем. В книге воспоминаний "И да буду я великим!" Рицик Марцин вспоминает, как Роман страдал от своей мучительной болезни, пишет "Экспресс газета".

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