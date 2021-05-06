Почему Толстоганова отказывалась сниматься с сыном Ефремова

Почему Толстоганова отказывалась сниматься с сыном Ефремова
Виктория Толстоганова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда призналась, что изначально категорически не соглашалась на участие в проекте

Популярная российская киноактриса Виктория Толстоганова успела за какие-то несколько месяцев сняться в отечественных сериалах "Чики" и "Полет". К последнему приложил руку молодой режиссер Петр Тодоровский-младший. Изначально знаменитость отказывалась от роли, однако сломалась под устойчивым напором Петра.

49-летняя звезда какое-то время находилась в замешательстве из-за того, что ей придется сыграть маму героя Михаила Ефремова. Разница коллег в возрасте была для этого весьма несущественной: Толстогановой не исполнилось и 50 лет, а Ефремову-младшему – всего 32 года.

Тодоровский же решил ввести в сюжет эту линию, как утверждает звезда, из-за детской травмы. При этом роль мамы героя вполне подходила Виктории, однако "материнство" в отношении 32-летнего актера ее сильно смущало.

"Хотела остановиться и сказать: "Хватит!". Пришла к Петру. Решили сделать из меня молодую – вышло вполне хорошо, Тодоровский одобрил. А затем меня перекрасили в старую. Когда все убрали, Пете хватило нескольких минут на то, чтобы меня уговорить", – призналась знаменитость в эфире передачи "Кино в деталях".

Тодоровский-младший, признается Толстоганова, имеет склонность к "деспотичности" во время работы, однако в самом положительном ключе. Петр ни разу не повысил голоса. По мнению звезды, такие режиссеры идут далеко.

Не так давно сам Никита решил поделиться с поклонниками в микроблоге своими мыслями о смерти. Артист заявил, что относится к этому вопросу с философским подходом – для каждого человека важно морально быть готовым к тому, чтобы уйти из жизни. 

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость225889
Пожаловаться Ответить
Толстоганова Виктория все-же либо глупа, либо невысокий талант( любая актриса ПОНИМАЕТ,что УМЕТЬ играть в молодости старых, пожилых - ЭТО ТАЛАНТ ОТ БОГА - любого сыграть), а она про возраст Ефремова ! Гримируйся и ИГРАЙ, хоть 100-летних в 49 лет, по-моему. Это же КЛАССНОЕ УМЕНИЕ у актрисы : в 49 сыграть старуху, н-р !!!!!
1
новости партнеров

Пентагон "осадили" в посольстве России в США

Американцам напомнили о незаконных действиях в Сирии

Заявления Байдена о России обернутся катастрофой для США - политолог

Американский лидер может подтолкнуть Москву и Китай объединиться против Вашингтона

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей