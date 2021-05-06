Звезда призналась, что изначально категорически не соглашалась на участие в проекте

Популярная российская киноактриса Виктория Толстоганова успела за какие-то несколько месяцев сняться в отечественных сериалах "Чики" и "Полет". К последнему приложил руку молодой режиссер Петр Тодоровский-младший. Изначально знаменитость отказывалась от роли, однако сломалась под устойчивым напором Петра.

49-летняя звезда какое-то время находилась в замешательстве из-за того, что ей придется сыграть маму героя Михаила Ефремова. Разница коллег в возрасте была для этого весьма несущественной: Толстогановой не исполнилось и 50 лет, а Ефремову-младшему – всего 32 года.

Тодоровский же решил ввести в сюжет эту линию, как утверждает звезда, из-за детской травмы. При этом роль мамы героя вполне подходила Виктории, однако "материнство" в отношении 32-летнего актера ее сильно смущало.

"Хотела остановиться и сказать: "Хватит!". Пришла к Петру. Решили сделать из меня молодую – вышло вполне хорошо, Тодоровский одобрил. А затем меня перекрасили в старую. Когда все убрали, Пете хватило нескольких минут на то, чтобы меня уговорить", – призналась знаменитость в эфире передачи "Кино в деталях".

Тодоровский-младший, признается Толстоганова, имеет склонность к "деспотичности" во время работы, однако в самом положительном ключе. Петр ни разу не повысил голоса. По мнению звезды, такие режиссеры идут далеко.

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