Появились новые сведения о госпитализированной Бузовой

Появились новые сведения о госпитализированной Бузовой
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
До сих пор неизвестно, что именно случилось со звездой

Телеведущая Ольга Бузова угодила в больницу. По некоторым данным, ее положили в реанимацию и сделали операцию накануне, 5 мая. Ее представитель Антон Богославский рассказал, что происходит со звездой. 

В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что Ольгу действительно положили в больницу и ей потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас за ее состоянием следят врачи, но выдавать других подробностей он не будет. Всем поклонникам он порекомендовал следить за информацией о здоровье Бузовой на странице в соцсетях, которые она закрыла от неподписанных на нее пользователей. 

Также он уточнил, что в ближайшее время новых подробностей о ее состоянии не появится. 

По догадкам, Бузова могла оказаться на больничной койке по трем причинам. Одни подозревают, что дело в старой травме, полученной еще во время участия в ледовом шоу. Другие полагают, что ей потребовалась операция по улучшению зрения. Последние же считают, что Ольга попросту пытается увеличить свою популярность с помощью пиара на некой болезни.

Ранее в подобном обвиняли ее сестру Анну, которая некоторое время назад сообщала, что попала в больницу с сердечным приступом. После новости о госпитализации Ольги на родственницу звезды накинулись возмущенные пользователи, которые обвинили девушку в безразличии к сестре. 

"Захожу в комментарии и понимаю, что согласно им, я конченная тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких", – рассказала она в "Инстаграме". 

Девушка отметила, что будет блокировать всех, кто оскорбил ее из-за сестры. 

Роман ИГНАТОВ

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