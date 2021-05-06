Появились новые сведения о госпитализированной Бузовой

До сих пор неизвестно, что именно случилось со звездой

Телеведущая Ольга Бузова угодила в больницу. По некоторым данным, ее положили в реанимацию и сделали операцию накануне, 5 мая. Ее представитель Антон Богославский рассказал, что происходит со звездой.

В беседе с "Пятым каналом" он отметил, что Ольгу действительно положили в больницу и ей потребовалось хирургическое вмешательство. Сейчас за ее состоянием следят врачи, но выдавать других подробностей он не будет. Всем поклонникам он порекомендовал следить за информацией о здоровье Бузовой на странице в соцсетях, которые она закрыла от неподписанных на нее пользователей.

Также он уточнил, что в ближайшее время новых подробностей о ее состоянии не появится.

По догадкам, Бузова могла оказаться на больничной койке по трем причинам. Одни подозревают, что дело в старой травме, полученной еще во время участия в ледовом шоу. Другие полагают, что ей потребовалась операция по улучшению зрения. Последние же считают, что Ольга попросту пытается увеличить свою популярность с помощью пиара на некой болезни.

Ранее в подобном обвиняли ее сестру Анну, которая некоторое время назад сообщала, что попала в больницу с сердечным приступом. После новости о госпитализации Ольги на родственницу звезды накинулись возмущенные пользователи, которые обвинили девушку в безразличии к сестре.

"Захожу в комментарии и понимаю, что согласно им, я конченная тварь, которая не умеет переживать и вообще не беспокоится о своих близких", – рассказала она в "Инстаграме".

Девушка отметила, что будет блокировать всех, кто оскорбил ее из-за сестры.