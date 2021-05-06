Звезда показала убранство в своем самом любимом помещении

Известная российская актриса Юлия Меньшова пользуется широкой популярностью не только в профессиональной среде, но и социальных сетях. На звезду в микроблоге подписано более миллиона человек. Поклонники интересуются не только творчеством знаменитости, но и ее личной жизнью.

Так, недавно Юлия решила устроить для поклонников экскурсию по своему дому. Однако Меньшова ограничилась лишь одной туалетной комнатой для гостей. Во время вступления Меньшова призналась, что это ее любимое место в доме.

"Уговорили. Все время просят показать дизайн квартиры. Решила сделать обзор на одно помещение", – заявила звезда в своем опубликованном видео.

Меньшова попросила поклонников комментировать происходящее, однако со снисхождением – как отметила звезда, художника может обидеть любой. Артистка рассказала об истории каждого предмета в комнате, удивив подписчиков внутренним убранством своих хором.

В кадр попала раковина, сделанная в Италии. Юлия призналась, что сначала попросту "сошла с ума", завидев такую красоту. А за унитазом установлено матовое окно – однако за ним скрывается не загородный пейзаж, а счетчики с трубами. Юлия призналась, что дизайнер изначально предлагал сделать там подсветку.

"Чтобы был как будто дневной свет. Но потом я подумала, что это уже будет перебор", – добавила актриса.

В угол туалетного помещения звезда решила поставить старинный умывальник. Однако он в ванной комнате выполняет роль подставки для горшка с цветами.

Отметим, что Меньшова выступает на российском телевидении уже тридцать лет. Звезда запомнилась по передачам "Наши люди" и "Сегодня вечером".

Не так давно Юлия рассказала о своем "эпическом провале" в шоу "Танцы со звездами".