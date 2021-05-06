Малышева оскорбительно высказалась о пенсионерах и блокадниках

Малышева оскорбительно высказалась о пенсионерах и блокадниках
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость позже удалила свое сообщение, однако оно успело разойтись по СМИ

Елена Малышева поссорилась с одной из подписчиц в соцсетях и допустила слишком хлесткое высказывание. Поводом стала активно продвигаемая телеведущей система питания, которая должна помочь людям похудеть.

Тема оказалась для народа крайне животрепещущей. В особенности подключились российские пенсионеры, которых возмутила стоимость предлагаемой Малышевой программы. Желающие похудеть должны выложить около 1 200 рублей за набор готовой еды на один день – всего просидеть на такой диете нужно хотя бы месяц. 

В комментариях к странице Малышевой в "Инстаграме" одна из подписчиц пожаловалась, что ей очень хочется похудеть, но, к сожалению, на одну пенсию такую программу ей не потянуть. Ответить ей телеведущая решила лично. 

Елену Малышеву возмитуло, что женщина решила оправдать свой лишний вес низкой пенсией. Она указала, что полнота требует обильного и очень калорийного питания. 

"В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! Лучше спрашивайте себя! А худеть можно бесплатно!", – приводит ее слова "Экспресс газета". 

Подобное заявление возмутило народ, особенно накануне празднования Дня Победы. Позже Малышева комментарий удалила. 

Телеведущая и ранее попадала в крайне неприятные ситуация. К примеру, некоторое время назад она оконфузилась с медицинским прибором в эфире передачи. Внимательные телезрители поймали Малышеву на лжи.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость226089
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А ей то что будет, Эрнст её американский сосед, они там все вместе тусуются, и бабки оно получают поболее чем знаменитые артисты Голивуда.
плевать им на всех кроме себя, но на виду они все паиньки.
Гость226062
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Гнать эту шалаву с телевидения, а лучше из страны.
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