Знаменитость позже удалила свое сообщение, однако оно успело разойтись по СМИ

Елена Малышева поссорилась с одной из подписчиц в соцсетях и допустила слишком хлесткое высказывание. Поводом стала активно продвигаемая телеведущей система питания, которая должна помочь людям похудеть.

Тема оказалась для народа крайне животрепещущей. В особенности подключились российские пенсионеры, которых возмутила стоимость предлагаемой Малышевой программы. Желающие похудеть должны выложить около 1 200 рублей за набор готовой еды на один день – всего просидеть на такой диете нужно хотя бы месяц.

В комментариях к странице Малышевой в "Инстаграме" одна из подписчиц пожаловалась, что ей очень хочется похудеть, но, к сожалению, на одну пенсию такую программу ей не потянуть. Ответить ей телеведущая решила лично.

Елену Малышеву возмитуло, что женщина решила оправдать свой лишний вес низкой пенсией. Она указала, что полнота требует обильного и очень калорийного питания.

"В блокадном Ленинграде полных не было! Не жалейте себя! Лучше спрашивайте себя! А худеть можно бесплатно!", – приводит ее слова "Экспресс газета".

Подобное заявление возмутило народ, особенно накануне празднования Дня Победы. Позже Малышева комментарий удалила.

Телеведущая и ранее попадала в крайне неприятные ситуация. К примеру, некоторое время назад она оконфузилась с медицинским прибором в эфире передачи. Внимательные телезрители поймали Малышеву на лжи.