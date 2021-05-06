Певица жалеет о том, что давала интервью после развода

Звезда отечественной сцены Рита Дакота пережила в позапрошлом году тяжелый разрыв с Владом Соколовским. За подробностями охотились многие СМИ, однако певица не могла делиться: предание было слишком свежо. Знаменитость позднее признавалась, что в принципе не была готова к разговору по душам даже с близкими.

Отойти удалось через год. Рита собралась и дала интервью Ксении Собчак, зачем-то пообещав, что не станет сниматься в шоу подобного формата. Однако месяц спустя появилась на подобной передаче у своей подруги, Агаты Муцениеце. Дакота не скрывает, что до сих пор стыдится того, что нарушила обещание.

Муцениеце сама же училась жить заново после тяжелого развода, и потому попросила у Риты поддержки в своем "Честном разводе". Исполнительница как-то вспоминала, что сразу ответила согласием, так как речь шла о паре слов для близкой подруги.

Однако в итоге вышло часовое интервью, набравшее два миллиона просмотров. Исполнительнице пришлось самой извиняться перед Ксенией, однако та поняла ситуацию артистки, поблагодарив за личное обращение.

Теперь же, пишет издание "СтарХит", 31-летняя певица воспринимает произошедший казус как важный для своей жизни урок. Рита выработала философский подход: все, что ни происходит в этом мире – к лучшему. Вероятнее всего, предполагает артистка, в тот момент ей стоило в принципе забыть на время о любых интервью.

"Возможно, я наговорила бы там того, что обернулось бы против меня. Я вообще не очень профессионально даю интервью", – приводит источник слова певицы.

Ранее Дакота рассказала о своем отдыхе на Бали, признав, что риск был вполне оправдан.