Звезду "Полосатого рейса" выгнал на улицу внук

Звезду "Полосатого рейса" выгнал на улицу внук
Кадр youtube.com
89-летней пенсионерке пришлось ночевать за дверью собственной квартиры

Популярная советская и российская актриса Лидия Доротенко, снявшаяся в фильме "Полосатый рейс", оказалась в безысходной ситуации. Внук выгнал престарелую женщину на улицу, где ей и пришлось ночевать.

За все время брака с Николаем Доротенко у Лидии так и не появились родные дети. Возлюбленные не могли построить счастья из-за отсутствия наследников и постоянно ссорились. В итоге пара решила усыновить ребенка. Им стал мальчик с мусульманским именем Абдурахман. После того, как пара оформила все необходимые документы, ребенок стал Ярославом.

Приемный наследник вырос и женился. Вскоре у него родился сын Андрей, который после окончания школы получил юридическое образование. Однако он остался в квартире бабушки, существуя на ее пенсию.

Как пишет "Пятый канал", артистка постоянно жаловалась на вымогательства, которым подвергалась со стороны внука. В последнее время Андрей стал прогонять 89-летнюю бабушку из квартиры, заставляя ночевать на лестнице.

Один из охранников рассказал журналистов, что Андрей постоянно водит к себе девушек и ругается с бабушкой. Однако Доротенко ничего не может сделать, несмотря на все жалобы.

"Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: "Жалко", – поведал мужчина.

Иногда, рассказал охранник, пенсионерка просит помощи у подруги из соседнего дома. Временами ей приходилось прятаться от озлобленного внука и в самом "Ленфильме".

Не так давно "Утро.ру" сообщало, что актеры российского кино решили организовать общий сбор средств на помощь Анастасии Вознесенской, у которой недавно скончался муж Андрей Мягков. Пара прожила вместе более 55 лет.

Егор МАЛКОВ

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