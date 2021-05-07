Артист поведал, что фанатка ухаживает за ним

На днях общественность потрясла новость о том, что 90-летний Иван Краско намерен жениться в пятый раз. Якобы новой избранницей легендарного актера стала некая Наталья. Артист решил расставить все точки над i и прокомментировал новость.

Ранее издание "Собеседник" сообщило, что Краско и Наталья тесно общаются уже пару лет. Познакомились они в театре, где играет актер, а встречаться начали прошлой зимой. Теперь же женщина намерена стать его пятой супругой.

Когда информация разошлась по СМИ, Краско поспешил прояснить ситуацию. Как отметил актер в разговоре с "КП", посмеявшись над новостями, в его жизни действительно есть женщина. 42-летняя уроженка Белгорода ухаживает за актером, с которым они вместе съездили на дачу. По словам Краско, он указал поклоннице, что ему не интересны интимные моменты, поэтому он не пристает к ней. На это Наталья ответила, что у них честная ситуация, а ей его деньги не нужны.

Краско подчеркнул, что несмотря на готовность Натальи к свадьбе, речи о женитьбе не идет.

В 2015-м Краско оказался в центре внимания журналистов и общественности, женившись на Наталье Шевель. Девушка была младше своего избранника на 60 лет. Спустя три года пара распалась.

Ранее сообщалось, что у Краско нашелся шестой ребенок, но позже он также опроверг эту информацию. Актер даже пригрозил судом тем, кто распространяет ложь о его личной жизни.