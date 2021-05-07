"Встретил в горах чудо": Шаляпин отдохнул в Сочи с бывшей женой

"Встретил в горах чудо": Шаляпин отдохнул в Сочи с бывшей женой
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/www.globallookpress.com
Бывшие возлюбленные воссоединились на курорте спустя несколько лет после развода

Популярный певец Прохор Шаляпин решил отдохнуть на майских праздниках в Сочи. Там он провел время, не только загорая под лучами весеннего солнца, но и выкладывая фото и видео-отчеты для своих верных поклонников в "Инстаграм".

37-летний музыкант, который пока так и не смог найти даму своего сердца, решил встретиться с давней возлюбленной, бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Пара отправилась на Красную поляну, проводя время на экскурсиях и засиживаясь в ресторанах. 65-летняя женщина, по всей видимости, была вовсе не против такого поворота событий: Лариса постоянно шутила и смеялась.

Шаляпин же участливо интересовался у бывшей супруги, как та себя чувствует, нормально ли воспринимает горный климат. Та в ответ отмахивалась и хохотала. Бывшая пара вместе поднялась на фуникулере. Поклонники изумились, однако решили, что экс-супруги просто остались друзьями.

Сам Шаляпин утверждает, что "встретил в горах чудо", а Копенкина в ответ заявила в комментариях под публикацией, что явилась спасать бывшего мужа. 

Поклонники же заметили под публикациям, что Шаляпин чувствует себя весьма комфортно рядом с давней любовью. А многие даже заявили, что пара будто бы и не расставалась.

Однако ни музыкант, ни его бывшая избранница не спешат комментировать свою встречу в Сочи. Хотя Шаляпин неоднократно признавался в интервью, что ни с кем не испытывал столь положительных эмоций, как со своей бывшей.

Напомним, Прохор женился на Ларисе еще в 2013 году. Однако какие-то полтора года спустя пара развелась.

Ранее Елена Королева, внучка покойной Людмилы Гурченко, рассказала о своей связи с Прохором Шаляпиным.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Сразу после новой конституции: Лукашенко предрекли скорую отставку

Белорусскому лидеру осталось править совсем недолго, уверен эксперт

Лаврову пришлось объясняться за неосторожные высказывания о Казахстане в России

Он уверил, что официальные лица подобного себе не позволяли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей