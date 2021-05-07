Бывшие возлюбленные воссоединились на курорте спустя несколько лет после развода

Популярный певец Прохор Шаляпин решил отдохнуть на майских праздниках в Сочи. Там он провел время, не только загорая под лучами весеннего солнца, но и выкладывая фото и видео-отчеты для своих верных поклонников в "Инстаграм".

37-летний музыкант, который пока так и не смог найти даму своего сердца, решил встретиться с давней возлюбленной, бывшей супругой Ларисой Копенкиной. Пара отправилась на Красную поляну, проводя время на экскурсиях и засиживаясь в ресторанах. 65-летняя женщина, по всей видимости, была вовсе не против такого поворота событий: Лариса постоянно шутила и смеялась.

Шаляпин же участливо интересовался у бывшей супруги, как та себя чувствует, нормально ли воспринимает горный климат. Та в ответ отмахивалась и хохотала. Бывшая пара вместе поднялась на фуникулере. Поклонники изумились, однако решили, что экс-супруги просто остались друзьями.

Сам Шаляпин утверждает, что "встретил в горах чудо", а Копенкина в ответ заявила в комментариях под публикацией, что явилась спасать бывшего мужа.

Поклонники же заметили под публикациям, что Шаляпин чувствует себя весьма комфортно рядом с давней любовью. А многие даже заявили, что пара будто бы и не расставалась.

Однако ни музыкант, ни его бывшая избранница не спешат комментировать свою встречу в Сочи. Хотя Шаляпин неоднократно признавался в интервью, что ни с кем не испытывал столь положительных эмоций, как со своей бывшей.

Напомним, Прохор женился на Ларисе еще в 2013 году. Однако какие-то полтора года спустя пара развелась.

Ранее Елена Королева, внучка покойной Людмилы Гурченко, рассказала о своей связи с Прохором Шаляпиным.