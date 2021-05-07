Артистка призналась, что попала в реанимацию

Вот уже пару дней поклонники переживают за Ольгу Бузову. Сначала артистка просто пропала из "Инстаграм", а позже стало известно, что она оказалась в больнице. Некоторое время ни представители певицы, ни она сама ничего не комментировали. Однако днем 7 мая телеведущая рассказала об операции.

Бузова на своей закрытой странице в соцсети подчеркнула, что решила раскрыть некоторые подробности случившегося, чтобы пресечь распространение сплетен о себе. Так, 5 мая артистке провели экстренную операцию.

"Плохо отошла от наркоза, сейчас болезненное восстановление",

– написала звезда.

Знаменитость добавила, что обязательно справится с навалившейся на нее проблемой, но отметила, что ситуация остается острой, поэтому не станет пока раскрывать свой диагноз. К тому же, добавила Бузова, она стала суеверной.

Певица поблагодарила поклонников за поддержку, отметив, что видит все теплые сообщения, но не может ответить всем из-за сильной слабости.

Ранее Бузова в "сторис" уже выходила на связь с фанатами. Артистка рассказывала, что у нее поднялась температура после операции, но она находится под пристальным вниманием врачей. Также она поведала, что ей тяжело говорить.

При этом в Сети некоторые интернет-пользователи заподозрили артистку в том, что она решила поднять свою популярность таким способом.