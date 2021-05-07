Актера не стало на 74-м году жизни

В Коммунарке скончался знаменитый актер Владимир Качан. Народный артист России не справился с COVID-19. Эту трагическую новость сообщил руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Райхельгауз.

Как пишет РИА "Новости", подробности похорон и прощания поклонникам раскроют позже.

Качан прославился благодаря ролям в популярных российских сериалах, например, в "Бедной Насте". Актер снимался и в кино, например, в картине "Петровка 38". Играл Качан также и на сцене театров. За его выступлениями могли наблюдать поклонники Театра на М.Бронной и Театра имени Станиславского, а также других храмов Мельпомены.

Качан также был талантливым музыкантом – он записал 16 дисков. Он пробовал свои силы и в качестве писателя.

Качан был женат. С супругой Людмилой Гарницей воспитал сына Глеба.