Телеведущая еще может спасти свой брак

В Сети активно ходят слухи о том, что Анастасия Ивлеева находится на грани развода с рэпером Элджеем. Супруги эти сплетни никак не комментируют. А вот нумеролог Клара Кузденбаева дала прогноз на будущее обоим артистам.

Так, эксперт считает, что звезда шоу "Орла и решки" обладает волевым характером и любит покомандовать, однако иногда скатывается в деспотизм, хоть и пытается бороться с этой чертой своего характера. Элджею, как талантливому и умному человеку, же свойственна гордыня и чувство превосходства. Впрочем, сейчас, как считает Кузденбаева, он находится в стадии спада энергии, который продлится до его дня рождения, 9 июля. Из-за этого, по ее словам, он не дает нужной телеведущей энергии и тепла, поэтому пара находится на грани расставания.

Нумеролог отметила, что после того, как Элджею стукнет 27, у него начнется новый виток в карьере и весьма успешный, а также его ждет рождение сына. Кузденбаева в разговоре с "КП" отметила, что если Ивлеева потерпит, то вскоре в их отношениях с Элджеем наступит гармония и счастье. К тому же, нумеролог полагает, что звезда из тех женщин, которые приносят удачу своим возлюбленным. И рэперу крупно повезло встретить такого человека.

Ранее фанаты заподозрили пару в расставании из-за того, что Ивлеева перестала носить обручальное кольцо.