Преданная супруга дежурила у койки артиста

Несколько дней назад стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у бывшего солиста знаменитой музыкальной группы "Smash". Недуг привел Влада Топалова на больничную койку. Вслед за ним отправилась любящая супруга артиста Регина Тодоренко. Телеведущая ночевала прямо в палате захворавшего певца, бдительно следя за его состоянием.



Какие конкретно проблемы со здоровьем стали причиной экстренной госпитализации знаменитости, пока неизвестно. Тодоренко и Топалов охотно делятся снимками с больничной палаты, однако пока предпочитают держать многочисленных поклонников в неведении по поводу самой болезни.

Судя по публикациям в Сети, артиста сразил серьезный недуг. По крайней мере, Тодоренко пришлось целых четыре ночи обходиться практически без сна. Любящая жена сильно переживала за Топалова и не могла сомкнуть глаз, пока его состояние не стабилизировалось. Артистка поделилась с подписчиками трогательными кадрами из больницы.

"Почти четыре ночи не спала, сильно нервничала", – рассказывает о переживаниях в разделе "Истории" на своей странице в "Инстаграм" Тодоренко.

Телеведущая популярного тревел-шоу "Орел и решка" призналась, что вначале спала рядом с Владом на раскладушке, однако в итоге не выдержала и перебралась в больничную постель супруга, чем сильно его порадовала.

К слову, недавно Тодоренко откровенно рассказала уже о своем неизлечимом заболевании. Оказалось, что телеведущая страдает витилиго – на ее теле есть светлые пятна.