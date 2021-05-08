Бессонные ночи: Тодоренко раскрыла детали госпитализации Топалова

Бессонные ночи: Тодоренко раскрыла детали госпитализации Топалова
Регина Тодоренко и Влад Топалов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Преданная супруга дежурила у койки артиста

Несколько дней назад стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у бывшего солиста знаменитой музыкальной группы "Smash". Недуг привел Влада Топалова на больничную койку. Вслед за ним отправилась любящая супруга артиста Регина Тодоренко. Телеведущая ночевала прямо в палате захворавшего певца, бдительно следя за его состоянием.

Какие конкретно проблемы со здоровьем стали причиной экстренной госпитализации знаменитости, пока неизвестно. Тодоренко и Топалов охотно делятся снимками с больничной палаты, однако пока предпочитают держать многочисленных поклонников в неведении по поводу самой болезни.

Судя по публикациям в Сети, артиста сразил серьезный недуг. По крайней мере, Тодоренко пришлось целых четыре ночи обходиться практически без сна. Любящая жена сильно переживала за Топалова и не могла сомкнуть глаз, пока его состояние не стабилизировалось. Артистка поделилась с подписчиками трогательными кадрами из больницы.

"Почти четыре ночи не спала, сильно нервничала", – рассказывает о переживаниях в разделе "Истории" на своей странице в "Инстаграм" Тодоренко.

Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko

Телеведущая популярного тревел-шоу "Орел и решка" призналась, что вначале спала рядом с Владом на раскладушке, однако в итоге не выдержала и перебралась в больничную постель супруга, чем сильно его порадовала.

Фото: https://www.instagram.com/reginatodorenko

К слову, недавно Тодоренко откровенно рассказала уже о своем неизлечимом заболевании. Оказалось, что телеведущая страдает витилиго – на ее теле есть светлые пятна.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость226112
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Хорошо оттянулся муженек. Ну, теперь, есть кому выводить из состояния - не стояния. Уходить надо, а то и себя будет приводить в норму, муженьку -это будет не надо.
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