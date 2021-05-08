Пианистка решила не давать себя в обиду

Недавно близкий друг покойного мэтра Армена Джигарханяна нелестно высказался о его бывшей супруге Виталине Цымбалюк-Романовской. Пианистка молчать не стала и резко ответила Владимиру Аленикову.



Скандал разгорелся после того, как товарищ Джигарханяна, известный в некоторых кругах режиссер Алеников заявил, что Цымбалюк-Романовская стала роковой ошибкой его покойного друга. Мол, Армен Борисович всем хотел продемонстрировать, что его "любит молоденькая пианистка", а в итоге "споткнулся на ней".

На это киевская артистка, которая в карман за словом не лезет, разразилась гневной тирадой. Она припомнила случай из отношений Джигарханяна и Аленикова. По словам Виталины выходит, что Владимир Михайлович упрашивал Армена Борисовича дать ему возможность поставить спектакль, однако последний скептически относился к такой идеи. В конце концов, Аленикову удалось уговорить Джигарханяна, и тот дал ему шанс. Но в результате ничего хорошего из этого не вышло. "Вульгарное видение истории" и другие разногласия заставили Джигарханяна забраковать сюжет.

В итоге самой Цымбалюк, занимавшей тогда пост директора театра, пришлось оперативно искать другого режиссера, который за месяц справился с задачей.

Украинская пианистка на своей странице в "Инстаграм" отметила, что за счет негативных высказываний о жизни Армена Борисовича его приятель пытается "приблизиться к великому искусству". Виталина резко осудила режиссера за копание в чужом белье.

"Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха", – в тему припомнила строки культового поэта Владимира Маяковского пианистка.

Виталина также подчеркнула, что всегда будет отстаивать добрую память о ее бывшем муже.