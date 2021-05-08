"Дала бы щелбан": жену Виторгана разъярили слова о "недоразвитости" дочери

"Дала бы щелбан": жену Виторгана разъярили слова о "недоразвитости" дочери
Эммануил Виторган и Ирина Млодик. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Предпринимательница резко ответила недоброжелателям

В семействе 81-летнего Эммануила Виторгана и 59-летней Ирины Молодик подрастают две дочери: Этель, которой в этом году исполнилось три года, и Клара, ей всего годик. Несмотря на царящую в семействе идиллию, пара и их дети часто становятся объектами для атак злых на язык пользователей Сети. Жене знаменитого артиста надоело терпеть нападки на ее наследниц, и она опубликовала гневный пост на эту тему.

Поводом для скандала стал видеоролик, на котором маленькая Этель рисует машинку. Ирина решила побеседовать со своими подписчиками и поинтересовалась, что, на их взгляд, должен уметь делать ребенок к трем годам жизни. Однако интеллигентного разговора не получилось: многие стали указывать на якобы имеющиеся у звездного ребенка проблемы в развитии. Начитавшись язвительных комментариев, Млодик решила высказаться.

Жену звезды культовых советских фильмов "Чародеи", "Благочестивая Марта", "Ларец Марии Медичи" и других вывело из себя, что кто-то позволяет хамство в отношении маленького ребенка. Если послушать недоброжелателей, выходит, что звездная малышка является "недоразвитым, заторможенным и больным на голову ребенком". Млодик призвала злопыхателей следить за своими языками и задуматься о собственном воспитании. При этом супруга знаменитости даже готова к физическому наказанию.

"Стояли бы рядом, дала бы щелбан!" – неистовствует оскорбленная мать на своей странице в "Инстаграм".

К слову, в начале года на Ирину накинулись из-за прогулки дочери по проезжей части. Тогда Млодик назвали безответственной матерью.

Ольга ФЕДОРОВА

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